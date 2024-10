Rotonde da Superstrada: "Progetto da rivedere"

"Non vogliamo rimanere isolati". E’ una delle principali preoccupazioni emerse dai residenti della zona Grotta Rossa durante l’assemblea che si è svolta mercoledì sera nella sala grande della parrocchia della Resurrezione. Oltre duecento i partecipanti a testimonianza dell’attenzione che il progetto di Anas relativo alla messa in sicurezza la Ss72, consolare per San Marino, riveste in chi abita a due passi dalla superstrada. All’incontro erano presenti gli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli, i quali, insieme ai dirigenti Alberto Dellavalle e Carlo Michelacci, hanno illustrato il progetto che sta elaborando Anas per fluidificare il traffico sulla Ss72. Tante le domande e le richieste di spiegazioni arrivate dai residenti che hanno posto più di un dubbio sull’impatto che avrà il progetto in essere, richiamando la giunta a muoversi per tentare di modificarlo. Cosa che a Palazzo Garampi intendono fare nelle prossime settimane quando si aprirà la conferenza di servizi, e saranno coinvolti tutti gli enti sul progetto. A preoccupare è il fatto che ci sia una sola rotonda al posto dei tre semafori oggi esistenti davanti alla zona abitata, quelli con le via Della Gazzella, Del Gatto e Grotta Rossa. Una sola rotonda (con via Del Gatto) eliminerà gli altri due attraversamenti della statale. Dubbi anche sul collegamento ciclopedonale rialzato per transitare da via Della Gazzella a via Barattona. Soluzioni che per chi abita in zona pongono più di un problema nell’attraversamento della consolare e nell’utilizzo dei mezzi pubblici, incluso il percorso di questi ultimi. Preoccupazioni anche per come si modificherà il traffico all’interno del centro abitato della Grotta Rossa dove sono previste altre rotonde più piccole per veicolare i flussi. "Richieste accolte e in parte già inserite nelle osservazioni preliminari elaborate dall’amministrazione comunale" ribattono dal municipio. Anche in giunta il progetto così com’è non convince. "Non è stata a dovere considerata la permeabilità per quell’asse viario” ha detto l’assessore Frisoni, puntando a ottenere una rotonda in più, con via Grotta Rossa, e soprattutto più attraversamenti, ma interrati, per non isolare chi si trova a sud della consolare. In municipio e non solo, vedono come una opportunità l’investimento di decine di milioni di euro per mettere in sicurezza e fluidificare il traffico sulla consolare, ma le zone d’ombra non mancano. Ora la partita si sposta in conferenza dei servizi, che Anas andrà ad aprire a breve. Sarà quella la sede in cui chiedere una revisione del progetto con la speranza che non sia troppo tardi, come sottolineato durante l’incontro da alcuni residenti.

Andrea Oliva