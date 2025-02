Rottamati 200 lampioni sulla Statale

E luce fu... lungo la Statale 16. Sta per giungere al termine il progetto di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione dell’Adriatica. Obiettivo dell’intervento: aumentare sicurezza e sostenibilità diuna delle principali direttrici cittadine. Il progetto, finanziato interamente con risorse statali per un importo totale di 210mila euro, ha focalizzato la sua attenzione sulle principali intersezioni su cinque rotatorie che intersecano la Statale e il centro urbano. Le nuove installazioni hanno riguardato in particolare la rotatoria/cavalcavia di via Marecchiese; la rotatoria di via Covignano la rotatoria di via Della Fiera; la rotatoria di via Flaminia zona Befane; e la rotatoria della zona Fiabilandia. L’intervento ha comportato la sostituzione complessiva di 200 apparecchi illuminanti.