Roulotte rubata a Secchiano Caccia ai ladri

Ladri in azione a Secchiano di Novafeltria. Mercoledì notte alcuni sconosciuti hanno portato via una grossa roulotte parcheggiata in uno spazio privato a pochi metri dal campo sportivo. I proprietari si sono accorti solo la mattina successiva del furto. A distanza di qualche giorno, della roulotte ancora non c’è traccia. Alcuni testimoni raccontano di aver notato un pulmino Mercedes, di colore grigio, nei pressi del campo sportivo. I proprietari lanciano oggi un appello: "Chiunque abbia notato questo pulmino o anche solo la roulotte marca Burstner di 7 metri chiediamo di mettersi in contatto con le forze dell’ordine".