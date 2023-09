Rsa ’acquisita’ dal Comune: assolto Santi

La vicenda giudiziaria legata alla Rsa di Morciano di Romagna si è conclusa con una sentenza di non luogo a procedere e dunque con l’assoluzione delle tre persone indagate: Riziero Santi, all’epoca dei fatti presidente dell’Unione dei Comuni della Valconca, ex presidente della Provincia di Rimini e attuale sindaco di Gemmano, un responsabile tecnico dell’Unione e una dirigente del Comune di Morciano di Romagna. Al termine dell’udienza preliminare svoltasi ieri in tribunale a Rimini, il gup ha emesso una sentenza di assoluzione, "nonostante – precisa l’avvocato Maurizio Ghinelli, legale difensore di Santi – fosse già maturata la prescrizione, poiché era del tutto evidente proprio dagli atti del procedimento l’insussistenza dell’accusa di abuso d’ufficio".

I fatti oggetto di contestazione risalgono al periodo compreso tra il 2015 e il 2016. L’indagine, coordinata dalla Procura di Rimini, si era messa in moto a seguito di un esposto presentato dall’ex sindaca di Montefiore Conca, Vallì Cipriani. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, i tre indagati avrebbero, in concorso tra loro, intenzionalmente procurato un ingiusto profitto patrimoniale al Comune di Morciano di Romagna, attraverso una serie di atti ritenuti illegittimi. L’accusa riguardava in particolar modo l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Morciano di Romagna dell’edificio e dell’area pertinenziale della Rsa, situata proprio a Morciano ma di proprietà dell’Unione, con conseguente danno economico e patrimoniale per quest’ultimo ente.

Quanto alla posizione dell’ex presidente dell’Unione dei Comuni della Valconca Riziero Santi, l’avvocato Ghinelli nella sua memoria difensiva ha evidenziato che "dagli atti del processo e persino dalla formulazione dello stesso capo d’imputazione relativo, risulta evidente come tutte le condotte asseritamente illecite attribuite all’indagato, siano inesistenti, essendo smentite e disattese proprio dai documenti prodotti con le varie memorie, sin dalla fase delle indagini preliminari. Esse rientrano a pieno titolo della discrezionalità dell’amministratore: non si tratta affatto di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità. Per questo motivo gli elementi del processo non consentivano una ragionevole previsione di condanna".