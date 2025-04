Rtl 102.5 si ‘sintonizza’ su Riccione

Riccione, 8 aprile 2025 – Una radio è in rotta su Riccione. Quali saranno gli esiti del bando per comunicazione ed eventi presentato dal Comune ancora non si sa, ma quel che è ormai certo è l’arrivo di una radio in città, e non sarà ovviamente Radio Deejay. Del divorzio burrascoso con l’emittente diretta da Linus si è scritto nei giorni scorsi. In municipio tirano diritto per la propria strada in attesa che il bando si chiuda e si possa togliere il velo sulla programmazione e soprattutto sulla comunicazione su cui intende fare leva la giunta. Tuttavia, bando a parte, una emittente radiofonica a Riccione in estate ci sarà, si tratta di Rtl 102.5. Stiamo parlando del partner del progetto che vedrà realizzare concerti al Parco degli Olivetani.

Il parco diventerà quell’arena per spettacoli a cielo aperto di cui si parla da anni. Dovrà essere l’anno della consacrazione turistica e musicale di questo luogo della città. Alcuni nomi dei cantanti che si esibiranno al Versus Festival sono già emersi. Ci sarà Lazza e con lui Irama ed Anna, proseguendo con Guè e Luché. Concerti veri e propri, e a pagamento. Un programma destinato a nuove sorprese con altri nomi noti del panorama musicale che andranno ad aggiungersi al programma. I concerti avranno una voce in più grazie al partner del festival, ovvero Rtl 102.5.

Tutto questo accadrà al parco degli Olivetani, mentre in piazzale Roma non si vedrà la riproposizione del modello Radio Deejay, ovvero radio e spettacoli con cantanti. Qui il Comune pensa a sei concerti veri e propri, e gratuiti. Ma ad oggi sui nomi e sugli organizzatori rimane un punto interrogativo, in attesa che il bando più volte citato da sindaca Angelini e dall’assessore Guidi arrivi alla fase conclusiva. L’obiettivo è chiudere la partita quanto prima per non trascinare a lungo lo smarrimento che l’addio alla truppa di Deejay ha creato in città.

Ieri mattina si è tenuto un vertice in amministrazione tra sindaca e gli assessori al Turismo e al Bilancio. E in serata riunione di maggioranza per fare il punto e serrare i ranghi. La rotta è tracciata e si andrà avanti con i bandi, ma giusto ieri proprio la politica dei bandi ha incontrato un ostacolo. La procedura che puntava a stipulare un accordo con un operatore economico per i servizi pubblicitari sui principali mezzi di comunicazione nazionali andrà ripresentata. Si erano presentati due soggetti, ma entrambe le proposte sono state ritenute illegittime, perché non rispettavano i criteri. Tutto da rifare e appalto non assegnato.