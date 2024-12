"Rtv San Marino pronta al rilancio nel 2025"

Innovazioni tecnologiche, palinsesto rinnovato e il rilancio del contest che elegge il concorrente di San Marino all’Eurovision Song Contest. Ssono queste le principali novità di San Marino Rtv. La tv di Stato, guidata da fine ottobre ad interim dal direttore generale Roberto Sergio, si prepara a buttarsi alle spalle la crisi. "Il 2025 sarà l’anno del rilancio", le parole di Sergio, subentrato ad Andrea Vianello, nel corso della conferenza stampa in cui sono stati annunciati il piano di investimenti 2024-2026 e il nuovo palinsesto. "Grazie al contributo dello Stato di San Marino, alle riduzioni di costi e all’aumento dei ricavi pubblicitari – aggiunge – quest’anno registreremo un utile di circa 70.000 euro, segnando un cambio di rotta rispetto al passivo del 2023. Per il 2025 stimiamo un utile superiore ai 100.000 euro, con investimenti mirati al rinnovamento tecnologico". Gli studi televisivi saranno completamente ristrutturati entro il 2026. Sul fronte editoriale, il palinsesto 2025 punta a rafforzare l’identità della rete con produzioni interne e contenuti di qualità dal catalogo Rai. Al centro degli eventi in diretta ci sarà il ‘San Marino Song Contest’, erede del contest ‘Una voce per San Marino’ che quest’anno cambia nome e si prepara alla sua quarta edizione. La finale, prevista per l’8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana "con una conduzione femminile", svelano dalla tv di Stato, vedrà la partecipazione di artisti da 38 nazioni. “Si è aggiunta l’Ungheria, e stiamo cercando di coinvolgere anche la Cina, un obiettivo ambizioso che rafforzerebbe il respiro internazionale della competizione", sottolinea il segretario di Stato all’Informazione, Federico Pedini Amati. L’evento sarà trasmesso anche su RaiPlay, RaiPlay Sound e Rai Radio 2, oltre che sulle piattaforme social di San Marino RTV. "La collaborazione con la Rai, che sostiene il rilancio della rete – dice Sergio – è un elemento chiave per la diffusione e la valorizzazione del nostro lavoro". "Abbiamo introdotto un sistema di votazione che prevede la pubblicazione dei punteggi assegnati da ciascun giurato. Ogni voto sarà pubblico, un passo importante per garantire trasparenza e rafforzare la credibilità del contest", ha spiegato l’organizzatore del Concertone del Primo Maggio Matteo Bonelli, nuovo direttore artistico della manifestazione che ha coinvolto il regista Cristiano D’Alisera, e il direttore della fotografia, Marco Lucarelli. "L’obiettivo è garantire un’impronta visiva di qualità superiore e migliorare ulteriormente la produzione televisiva".