Ruba bici a un disabile Arrestato dalla polizia

Ladro di biciclette ’speciali’. Come quella del valore complessivo di 3.500 euro che un italiano ha cercato di rubare nel pomeriggio di domenica nel centro città, prima che intorno alle 19.35 venisse scoperto e quindi arrestato dal personale delle Volanti della polizia di Stato. Gli agenti sono infatti intervenuti in un condominio del centro storico di Rimini, lì dove era stata segnalata la presenza sospetta di un uomo intento a rubare una bicicletta elettrica intorno all’ora di cena.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente individuato il soggetto ancora intento ad armeggiare sulla bicicletta risultata essere di proprietà di una persona disabile e con caratteristiche particolari. L’uomo è stato quindi subito bloccato dagli agenti e accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, prima di essere arrestato per l’accusa di tentato furto aggravato.