Ruba una borsa in piazza: incastrato dal telefonino fugge e si butta dal ponte

Rimini, 8 aprile 2024 – Ruba la borsa di una ragazza appoggiata a una sedia del bar Primo Bacio di piazza Cavour, ma viene rintracciato dagli agenti della polizia in via Gambalunga grazie al sistema di localizzazione dello smartphone. Ha avuto inizio così, l’altro ieri, un rocambolesco inseguimento nelle vie del centro storico, con lo scippatore che per sfuggire alla cattura si è persino lanciato dal ponte pedonale su via Roma.

Nei guai è finito un 27enne di origine egiziana, denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è cominciato verso le 16.30 di sabato. Mentre la vittima era seduta con il fidanzato al tavolino del bar, un ragazzo è arrivato di corsa, ha afferrato la borsa ed è fuggito via come un razzo. Il fidanzato ha tentato di inseguirlo, ma il ladro è riuscito a far perdere le sue tracce. Nella borsa c’erano documenti e un iPhone, che è stato spento poco dopo il furto. Tuttavia, il telefono è riuscito a fornire la sua posizione, il che è stato di grande aiuto quando la vittima ha contattato la polizia.

Utilizzando la localizzazione del cellulare rubato sul telefono del fidanzato e una descrizione del ladro, gli agenti hanno dato inizio alla caccia. Dopo circa 40 minuti, hanno individuato il sospettato in via Gambalunga. Quando il ragazzo ha capito di essere pedinato, ha iniziato a correre. Gli agenti lo hanno inseguito prima in auto poi a piedi, rintracciandolo poco al parco Maria Callas e sul ponte pedonale di via Roma, nel parco Cervi. Il 27enne si è gettato dal ponte, nel punto più basso, nel tentativo di sfuggire alla cattura, poi si è rialzato e ha continuato a correre.

Gli agenti lo hanno tallonato, aiutati anche da alcuni passanti. Dopo quasi due ore, intorno alle 18, il ragazzo è stato fermato nelle vicinanze del Birrodromo. Aveva ancora il telefono addosso e ha cercato di giustificarsi dicendo di averlo comprato da un amico ma alla fine è stato costretto a indicare il luogo in cui aveva nascosto la borsa. L’uomo è stato poi portato in Questura, dove è stato identificato e denunciato a piede libero per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Era già noto alle autorità per precedenti simili.