Ruba carte e bancomat a un anziano In pochi minuti gli spilla 1.500 euro

In pochi minuti è riuscita a sottrarre, all’anziano a cui aveva appena rubato il portafoglio, ben 1.500 euro. Soldi prelevati tramite carta di credito e bancomat della vittima. Ma il bottino poteva essere più alto, se i carabinieri non fossero intervenuti tempestivamente in piazzale Kennedy, dove la donna aveva appena concluso al bancomat un prelievo di 500 euro. I militari l’hanno arrestata mercoledì pomeriggio intorno alle 18, pochi minuti dopo il furto, e hanno restituito subito i 500 euro alla vittima, un 73enne riminese. Ma il colpo di scena è arrivato ieri in aula, dove la ladra, un’italiana di origine rom di 42 anni (già nota alle forze dell’ordine), è comparsa davanti al giudice per la direttissima. Difesa dall’avvocato Bruno Salernitano, la donna ha deciso di patteggiare e dal nulla ha tirato fuori gli altri 1.000 euro rubati all’anziano, forse nella speranza di una pena più lieve. Il giudice l’ha condannata a un anno e 4 mesi, pena sospesa.

Fondamentale per l’arresto era stato mercoledì, il rapido intervento dei carabinieri. Quando il 73enne si era accorto del furto (avvenuto in un bar di Marina centro) del borsello, con dentro portafoglio e carte, era uscito in strada e aveva fermato una pattuglia che passava di lì proprio in quel momento. Ai militari aveva spiegato cosa era appena accaduto e chiesto un aiuto a bloccare le sue carte. Mentre i carabinieri lo aiutavano, sul telefonino dell’anziano arrivavano i messaggi dei prelievi appena fatti in alcuni bancomat di piazzale Kennedy, per un totale di 1.500 euro. I militari sono corsi sul posto e hanno trovato la ladra davanti al bancomat, con gli ultimi 500 euro appena prelevati. Ieri mattina in aula, dal nulla, la donna ha tirato fuori anche gli altri 1.000.