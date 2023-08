Ruba cellulare e si nasconde sotto un pontile

Ruba uno smartphone da 1.200 euro, poi si tuffa in mare e si nasconde sotto un pontile. Tutto comincia domenica scorsa quando due agenti della polizia locale in moto vengono fermati da un turista francese che li informa di essere riuscito a rintracciare il ladro del cellulare, che era stato rubato alla moglie nel pomeriggio.Grazie al sistema di geolocalizzazione, dopo alcune ore è stata individuata la posizione del ladro che, alla vista degli agenti, ha cercato di tagliare la corda. Gli agenti lo hanno inseguito fino alla spiaggia del bagno 42 dove il giovane era entrato in acqua e si era nascosto sotto un pontile di attracco di una barca turistica. La polizia locale, è riuscita a farlo tornare a riva e a recuperare la borsa sottratta. Il ladro è stato denunciato.