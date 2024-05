Ruba deodoranti poi aggredisce i commessi

Un senegalese di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria dopo aver tentato di rubare deodoranti da un negozio e aver aggredito con calci e pugni i dipendenti dell’attività che lo avevano scoperto. L’episodio è avvenuto giovedì scorso nel pomeriggio in un negozio delle Celle. Il giovane, una volta all’interno del negozio, ha iniziato a prelevare delle confezioni di deodoranti spray senza pagare. Tuttavia, i commessi hanno notato il suo comportamento sospetto e hanno attivato l’allarme quando ha cercato di lasciare il negozio senza pagare. A quel punto il giovane ha cercato di fuggire e poi si è scagliato contro i dipendenti, aggrendendoli con calci e pugni. La polizia di Stato, chiamata dal personale del negozio, ha mandato subito una pattuglia. Quando sono arrivati gli agenti hanno trovato il giovane senegalese aggrappato alle colonne dell’antitaccheggio. Dopo essere stato bloccato e ammanettato dagli agenti, il ladro è stato portato in Questura e ha passato la notte in camera di sicurezza. Ieri mattina è stato processato per direttissima.