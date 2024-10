Ruba durante il convegno. Ladro arrestato al Palas

Ladro in azione al Palacongressi durante il convegno degli operatori del turismo. L’altro ieri, un 39enne milanese è riuscito a fare man bassa di carte di credito, soldi e altri oggetti di valore mescolandosi alla folla che partecipava all’Hospitality Day, la manifestazione organizzata da Teamwork, che ha chiamato a raccolta a Rimini un gran numero di albergatori insieme ad imprenditori e manager del comparto turistico-ricettivo. Per sua sfortuna, qualche ora dopo aver messo a segno una raffica di colpi ai danni degli ospiti del Palas, si è imbattuto in una pattuglia della squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini che lo ha arrestato per furto aggravato e continuato. Gli agenti hanno intercettato il 39enne verso le 18.30 dell’altro ieri, dopo averlo notato mentre camminava a passo spedito in via Ariosto, dirigendosi verso via Regina Elena. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti arresti, l’ultimo avvenuto lo scorso agosto, sempre per furto. il 39enne aveva con sé un tablet nuovo di zecca, infilato dentro una busta di plastica: proprio quest’ultimo oggetto ha attirato immediatamente l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di svolgere un controllo approfondito. L’uomo ha cercato di allontanarsi, ma poco dopo è stato nuovamente raggiunto dalla squadra giudiziaria che gli ha chiesto di mostrare il contenuto di una borsa in tessuto marrone. All’interno c’erano diversi oggetti che - si è poi scoperto - erano stati sottratti qualche ora prima dal Palas: una patente, cinque carte di credito, occhiali da sole da donna, e 130 euro in contanti. Gli agenti si sono così messi in contatto con le vittime dei furti. Il tablet, di proprietà di un’azienda di catering, era stato trafugato nel corso della giornata dal bancone del bar del Palacongressi. A questa segnalazione si aggiunge la denuncia di un uomo di 56 anni, derubato mentre stava scaricando delle attrezzature in via della Fiera. Approfittando di un momento di distrazione, qualcuno si era intrufolato nel suo furgone, rubandogli il portafoglio, una carta di credito e una cinquantina di euro in contanti. Nel mirino anche la responsabile di uno stand sito all’interno del Palas: quest’ultima si era vista sottrarre la borsa contenente carta di credito, bancomat, soldi, occhiali da sole e altri oggetti di valore. Tutta la refurtiva è stata restituita ai proprietari, mentre il 39enne è stato accompagnato in questura per l’identificazione e dichiarato in arresto. Ieri mattina, è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini, dove si è celebrato il processo per direttissima.