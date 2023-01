Ruba figurine al supermercato e aggredisce le guardie giurate

I carabinieri hanno arrestato un ladro seriale. Si tratta di un 30enne residente a Rimini, fermato in flagranza di reato all’interno dell’Iper di Savignano Mare. Il fatto è accaduto nella prima serata di venerdì, quando l’uomo è entrato nel supermercato presente nella grande struttura, poi si è subito diretto verso l’espositore delle carte Pokemon e ne ha prese parecchie, per un valore complessivo di circa 800 euro. Le sue mosse non sono passate inosservate al personale della vigilanza privata, che è intervenuto e ha bloccato il ladro. Il 30enne, colto sul fatto e con le mani nel sacco, ha immediatamente tentato di divincolarsi per cercare la fuga, ne è nata una colluttazione ed è stato nuovamente bloccato. Poi è stato arrestato dai carabinieri.