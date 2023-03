Ruba il gasolio ai camion in sosta

Sorpreso a ‘succhiare’ il gasolio dai camion in sosta. L’uomo un 43enne originario dell’est Europa, è stato pizzicato l’altra notte dai carabinieri della stazione di Rimini mentre armeggiava attorno al serbatoio di un autocarro parcheggiato in un’area di sosta, con il chiaro intento di impossessarsi del carburante. I militari hanno sequestrato un punteruolo che il 43enne aveva con sé in tasca, e una tanica di gasolio da venti litri. L’autore del furto è stato arrestato e accompagnato in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il carburante oggetto di furto è stato prontamente restituito al titolare del mezzo.