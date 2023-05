Ruba il portafoglio a un portiere e poi gli aizza il cane contro

Ruba il portafoglio a un portiere

di un hotel. Lui se ne accorge, insegue il ladro e viene prima aggredito dal malvivente e poi dal cane aizzatogli contro dalla sua complice. Per quella vicenda, risalente al settembre del 2022, un riminese di 47 anni, difeso dall’avvocato Francesca Romana Dotti, è stato ieri condannato a 3 anni e 6 mesi (5 anni e 6 mesi la richiesta del pm Davide Ercolani).

Vittima del furto un dipendente dell’hotel Villa Rosa Riviera, che era finito in pronto soccorso per le ferite riportate. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto, intorno alle 3 il dipendente dell’hotel si era allontanato per qualche minuto dalla sua postazione. Tornato in portineria dopo cinque minuti, si era accorto che la porta scorrevole dell’ufficio era aperta. Il sospetto che qualcuno fosse entrato nell’hotel si era materializzato subito dopo, quando aveva ricevuto sul telefonino la notifica di

un’operazione fatta con la sua carta di credito inella tabaccheria che si trovava a pochi metri dall’albergo. Il portiere aveva controllato lo zaino e aveva scoperto che qualcuno gli aveva portato via il portafoglio. A quel punto era subito uscito fuori ed era corso alla tabaccheria. E qui aveva trovato il ladro, davanti al distributore automatico del negozio, insieme a una donna. La coppia aveva appena acquistato dei Gratta&Vinci. Il portiere li aveva affrontati e aveva intimato loro di ridargli immediatamente il portafoglio, ma il ladro non ne aveva voluto sapere e si era scagliato contro di lui. A quel punto la compagna del ladro aveva liberato il cane, un pastore tedesco, aizzandolo contro il portiere di notte, azzannato più volte al braccio. Nonostante i dolori il dipendente dell’hotel era rimasto lì e aveva urlato chiedendo aiuto ad alcuni camerieri di un ristorante vicino, i quali erano accorsi immediatamente.