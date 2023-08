Ruba un auto e rapina un bar Fugge e compie un altro furto

Nei guai il trentunenne, presunto rapinatore seriale, arrestato nei giorni scorsi in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso a seguito di indagini svolte dalla Squadra Mobile - Sezione Antirapina - in relazione a diverse rapine avvenute la sera del 4 marzo scorso. In particolare, il primo episodio avveniva presso un bar, dove un individuo faceva irruzione all’interno quando vi si trovava solo il titolare. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, l’indagato si impossessava del cassettino contenente l’incasso della giornata e fuggiva per raggiungere il complice che lo aspettava col motore acceso alla guida di un’auto poco prima rubata ad una terza persona. La vittima, però, inseguiva il malvivente per recuperare il cassettino, recuperando così il maltolto nonostante il guidatore del mezzo lo minacciasse con un coltello. Guadagnata la fuga, a bordo della stessa auto rubata, i due uomini si sono spostati in una strada vicina dove, in un parcheggio una signora e un’amica parlavano in macchina. Qui uno dei due malviventi è entrato nell’auto delle donne rubando una borsa con dentro 50 euro, tre carte bancomat, un cellulare.