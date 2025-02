Ruba un telefono poi chiede il riscatto

Un episodio di furto trasformato in estorsione ha portato all’arresto di un uomo di 36 anni, cittadino nigeriano, da parte dei carabinieri di Rimini. La vicenda è iniziata quando una donna ha denunciato il furto del proprio cellulare, lasciato incustodito nel furgone del lavoro. Poche ore dopo, però, la figlia della vittima, telefonando alla madre, si è trovata a parlare con un individuo sconosciuto che le chiedeva una somma di denaro in cambio della restituzione del dispositivo. Si tratta, purtroppo, di un modus operandi largamente diffuso: i malviventi si impossessano di smartphone o altre apparecchiature elettroniche e poi contattano i proprietari esigendo una cifra comunque inferiore a quella necessario per acquistare un nuovo dispositivo.

Quello che inizialmente sembrava un semplice furto, dunque, si è rivelato un tentativo di estorsione. La donna ha prontamente contattato i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori hanno organizzato un incontro tra la vittima e il ladro nei pressi dell’ospedale Infermi di Rimini, luogo indicato dall’estorsore per la restituzione del telefono.

All’appuntamento si è presentato l’uomo, ma al posto della vittima ha trovato i carabinieri, che lo avevano pedinato e sorpreso in flagrante. Il 36enne è stato arrestato e portato presso le camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Rimini. Durante l’udienza di convalida presso il Tribunale di Rimini, il giudice ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo a 11 mesi di reclusione, con la pena sospesa.