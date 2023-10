Ruba una bici, arrestato dai carabinieri

Da giorni vengono segnalati furti di biciclette tra Riccione e Misano, al parco e nei giardini. Ma questa volta il ladro ha un volto e un nome. È accaduto a Misano dove alcuni residenti hanno notato un uomo introdursi all’interno di una abitazione. Secondo i misanesi che hanno chiamato il 112 quell’uomo voleva andarsene con una bicicletta dal garage.

I carabinieri si sono messi sulle sue tracce dopo essere arrivato sul posto ed avere verificato che una bici era scomparsa ed hanno rintracciato l’uomo fino a beccarlo. La bici è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Il ladro è un uomo di 49 anni di origini italiane. È stato arrestato per furto in flagranza di reato e una volta espletate le formalità di rito è stato condotto in tribunale per il giudizio che si è svolta per direttissima.

I carabinieri di Riccione hanno inoltre fermato e denunciato un 35enne straniero per ricettazione. L’uomo, infatti, in seguito a un controllo è risultato essere in possesso di un telefono cellulare che era stato rubato. Lo smartphone è stato poi riconsegnato al proprietario mentre per il 35enne fermato dai carabinieri resta la denuncia.