Ruba una bici e picchia la proprietaria che lo insegue: arrestato

Stava camminando tranquillamente in via Guidi, una donna, quando non ha potuto credere ai propri occhi. La vittima, infatti, nel pomeriggio di venerdì ha notato sfrecciarle davanti agli occhi uno sconosciuto in sella alla sua bicicletta appena rubata. Immediatamente la donna, una marocchina di trent’anni che si trovava a Bellaria Igea Marina insieme al fratello di 28 anni, si sono lanciato all’inseguimento del ladro cercando di riappropriarsi della propria bicicletta.

Il malvivente però, un connazionale dei due fratelli, di 30 anni, una volta fermato ha reagito aggredendo i due con calci e pugni nell’intento di liberarsi della loro presa e fuggire di nuovo con la bicicletta appena rubata. Il parapiglia conseguente ha immediatamente attirato però l’attenzione dei presenti e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, allertati dalla stessa vittima del furto. I carabinieri hanno così impedito che la situazione degenerasse ulteriormente e, una volta sedata la lite e accertati i fatti, la bicicletta è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Il presunto autore della rapina invece è stato identificato ed è risultato un senza fissa dimora già gravato da precedenti. Il giovane è stato quindi sottoposto a fermo in quanto indiziato di rapina e trasferito nella casa circondariale di Rimini su disposizione dell’autorità giudiziaria per attendere lì l’udienza di convalida del fermo e contestuale interrogatorio di garanzia.