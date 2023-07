Ruba una bici elettrica, preso grazie al Gps

Da Senigallia fino a Rimini in bici. Ma il ladro, un 30enne (originario del Mozambico) non aveva fatto i conti con il Gps montato sulla bici rubata. Proprio grazie all’impianto satellitare montato sul mezzo – una costosa bici elettrica del valore di 3.500 euro – mercoledì sera gli agenti della polizia di Stato sono riusciti a rintracciare il ladro. L’hanno intercettato nella zona di Miramare, vicino alla fermata del Metromare. Lui ha abbandonato la bici e tentato la fuga a piedi, ma è stato acciuffato poco dopo. Ieri mattina il ladro è comparso davanti al giudice per la direttissima ed è finito in carcere. La caccia alla bicicletta rubata era partita poco dopo il colpo. Appena scoperto il furto il proprietario aveva fatto denuncia, fornendo anche i dati del Gps, che hanno permesso alla polizia di rintracciare e fermare il ladro.