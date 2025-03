Ruba una tuta dell’Inter: arrestato

Tutto per una tuta dell’Inter. Deve essere stato un tifosissimo dei nerazzurri, l’inglese di 34 anni arrestato giovedì pomeriggio dai carabinieri di Riccione per aver asportato da un negozio di abbigliamento di viale Dante alcuni vestiti nuovi di zecca. Nello specifico, l’uomo è stato prima notato all’interno del negozio mentre appunto cercava di passare alle casse con una serie di articoli brendizzati con i colori sociali dell’Internazionale di Milano. Sin da subito però il fare sospetto del 34enne aveva portato i commessi del negozio a volerci vedere chiaro. È stato per questo che uno dei dipendenti del negozio è andato al piano di sopra per controllare che non mancassero altri indumenti e così ha coperto due placche antitaccheggio riposte nella tasca di un giubbotto sempre dell’Inter. Tornato indietro, il dipendente però non ha più visto traccia dell’inglese 34enne che, lasciando la tuta nerazzurra, era invece fuggito con altri articoli rubati prima occultati dentro uno zaino. Grazie alla tempestività dell’intervento e alla descrizione fornita dal negozio derubato, i carabinieri hanno poi rintracciato facilmente il 34enne mentre cercava di fuggire in sella a una bici. L’uomo è stato quindi arrestato per l’accusa di furto.