Rimini, 2 marzo 2019 - Credeva fosse un gioco rubare un video hard a un’amica di 14 anni e metterlo in rete. Non l’ha pensata così il giudice che ha condannato il ragazzo, un sammarinese, a un anno e tre mesi di carcere, oltre a una provvisionale di 2.500 euro. Senza contare che l’aspetta anche la causa civile. Gli altri due complici invece compariranno presto davanti al giudice per le indagini preliminari.

Tutto comincia nell’agosto del 2017, quando la ragazzina che all’epoca non ha ancora compiuto 14 anni, partecipa a una manifestazione sportiva insieme a un gruppo di amici e conoscenti. Sono tutti giovanissimi e si stanno divertendo un mondo, ognuno naturalmente con al seguito il suo prezioso cellulare. A un certo punto la giovane si allontana, solo pochi minuti ma quando torna si accorge che il suo telefonino non è più nella borsa. Forse le è caduto o l’ha lasciato da qualche parte, ma per quanto cerchi non riesce a trovarlo. Ormai è in preda al panico, dentro quel cellulare c’è tutta la sua vita, e non le resta che una soluzione. Così va dritta dallo speaker e chiede che venga fatto un annuncio pubblico: chi ha trovato il telefonino è pregato di portarlo alla direzione. Alla ragazzina pare un miracolo quando poco dopo la chiamano, per dirle che è stato ritrovato. E’ al settimo cielo, va a riprenderselo e naturalmente controlla che non sia stato manomesso. No è tutto a posto, nessuno sembra avere toccato niente. Ma non è così.

Lo scopre a caro prezzo qualche mese dopo. Quando si accorge che gli amici la guardano in modo ‘strano’. All’inizio crede che si tratti solo di una sensazione, ma poi si convince che è di lei che i ragazzi stanno ‘mormorando’. Non ha idea di quello che sta succedendo, fino a quando una delle sue più care amiche si fa avanti e le dice che un suo filmato a luci rosse sta circolando ovunque. Un filmato che aveva girato lei stessa per gioco e che non aveva mai fatto vedere a nessuno. Le immagini evidentemente sono state rubate, qualcuno le ha messe in chat e ora sono finite anche nelle mani degli studenti che frequentano la sua stessa scuola.

Lei non riesce a crederci, ma anche l’amica ha quel filmato e la mette davanti alla realtà. La ragazzina è sotto choc e disperata, quasi non ha il coraggio di uscire di casa tanta è la vergogna che prova. Per non parlare del dileggio e delle occhiate ammiccanti degli ‘amici’. Ma poi decide di reagire: l’unica cosa che vuole è scoprire chi è il colpevole. La 14enne, rappresentata dagli avvocati Luca Greco e Marco Cenni, va a fare la denuncia ma nello stesso tempo si improvvisa detective. In sottofondo a quel filmato ci sono delle voci che sghignazzano, e sono sicuramente quelle delle persone che le hanno copiato il filmato, quando il cellulare è sparito quel giorno a San Marino. Così fa sentire quelle voci ad altri amici, e alla fine una di queste viene riconosciuta: appartiene a un conoscente di San Marino. Senza tanti complimenti, va dritta da lui e lo costringe a confessare anche il nome degli altri due complici.