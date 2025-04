Rubano borse di lusso da un’auto. Ladri incastrati dalle telecamere

Avevano collezionato un bottino ragguardevole, con tanto di cinque borse di lusso di note maison come Prada e Yves Saint Laurent, oltre a un pc, il tutto trafugato dal bagagliaio di una automobile parcheggiata. Peccato per loro, due italiani di 42 e 39 anni, che a immortalare la prodezza criminale ci fossero le telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso ai carabinieri della compagnia di Riccione di rintracciarli e denunciarli per furto aggravato. Sono solo due delle 11 denunce alla procura della Repubblica compiute dai militari dell’Arma di Riccione nel corso dell’ultimo weekend, quando un nordafricano di 35 anni è stato sorpreso in un supermercato della Perla dopo aver rubato generi alimentari e bottiglie di superalcolici dagli scaffali per un valore totale di 300 euro. Ancora, altri due uomini di 42 e 45 anni, provenienti dall’Est Europa, sono stati denunciati sempre per furto aggravato per il furto di alcuni alcolici – tra cui due bottiglie di champagne – all’interno di un altro supermercato di Riccione, per il valore di 400 euro. Sempre i carabinieri hanno poi denunciato un 23enne per porto abusivo di oggetti atti a offendere perché in possesso di un punteruolo di acciaio nascosto nei pantaloni mentre si trovava vicino a una discoteca della collina. Denunciato poi un 38enne albanese per spaccio, nonché quattro automobilisti intercettati al volante in stato di ebbrezza tra Riccione e Cattolica. Complessivamente, sono stati controllati 107 veicoli e 143 persone e sono state fatte nove multe.