Rubano capi di abbigliamento e finiscono in carcere. Secondo furto all’outlet nel giro di pochi giorni

A dare l’allarme sono state le commesse. Sono state loro ad accorgersi di quelle tre persone che avevano un comportamento sospetto. Lo hanno segnalato alla vigilanza interna del San Marino Outlet Experience che ha fatto partire la segnalazione alla Centrale operativa interforze. Sono stati, così, arrestati in flagranza di reato tre cittadini peruviani di età compresa tra i 25 e i 28 anni. Sono finiti in carcere accusati di furto all’outlet. Una volta arrivate sul posto le pattuglie della Gendarmeria e della Guardia di Rocca, hanno individuato i tre peruviani prima che riuscissero a uscire dal confine. Avevano nascosto la refurtiva, diversi capi di abbigliamo sottratti da un negozio di un noto marchio che si trova all’interno dell’outlet, sotto un’auto nel parcheggio del centro. Refurtiva interamente recuperata. I tre cittadini peruviani, residenti nella provincia di Milano, sono stati condotti alla Brigata della Gendarmeria a Serravalle per gli interrogatori e successivamente portati al carcere dei Cappuccini con l’accusa di furto in concorso.

Le indagini delle forze dell’ordine del Titano proseguono. Perchè questo è soltanto l’ultimo dei tre furti avvenuti al San Marino Outlet Experience negli ultimi tre mesi. Uno appena qualche giorno fa nel quale furono tratti in arresto altre tre cittadini peruviani poco più che 20enni.