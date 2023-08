Rubano dagli scaffali del supermercato Arrestato uno dei ladri

Aggrediscono l’addetto alla sicurezza di un supermercato dopo aver fatto incetta di mercanzie tra gli scaffali, poi si danno alla fuga lungo viale Vespucci. E’ accaduto martedì scorso a Marina Centro, con le Volanti della polizia di Stato intervenute sul posto per dare la caccia ad una coppia di malviventi. Questi ultimi, già noti nella zona per furti messi a segno in passato, sono entrati nel supermercato e hanno iniziato a prelevare varie cose dalle scansie, venendo immortalati dalle telecamere. Si sono presentati in cassa solamente con un pezzo di pane e così l’addetto alla sicurezza si è avvicinato per perquisirli, scatenando la reazione rabbiosa dei ladri. Il vigilantes, preso a calci e pugni, ha allertato la Questura, facendo intervenire le pattuglie delle Volanti. Gli agenti sono riusciti a rintracciare uno dei due malviventi, un 26enne straniero, che è stato arrestato, con l’accusa di rapina impropria aggravata. Sono in corso le ricerche del complice.