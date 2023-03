Rubano gioielli per oltre mille euro Denunciati due riminesi

Un uomo e una donna riminesi sarebbero stati individuati, e perciò denunciati, come gli autori del furto subito giovedì scorso dalla gioielleria Meazzini di Anghiari, in provincia di Arezzo. Qui i due riminesi infatti sarebbero entrati nella gioielleria anghiarese, uscendone poco dopo con 4 gioielli in tasca, per un valore che i carabinieri toscani hanno stimato essere intorno ai 1.300 euro. Il proprietario del negozio non se ne sarebbe accorto immediatamente, ma subito dopo ha segnalato il furto e la descrizione dei due ai carabinieri di Sansepolcro. Da qui sono partite le ricerche che hanno permesso di capire come i due viaggiassero su un furgone parcheggiato lontano dalla gioielleria. Mezzo riutilizzato dalla coppia il giorno dopo per mettere a segno un altro colpo in Valtiberina. Fermati e perquisiti dai carabinieri, i due avevano ancora parte della refurtiva del furto in gioielleria. I militari hanno poi ricostruito parte degli spostamenti del furgone utilizzato dai due, risalendo prima a Cesena e poi a Civitanova Marche, dove due ’Compro Oro’ avevano acquistato i preziosi rubati. La coppia nel furgone teneva anche armi quali una mazza da baseball, un coltello a serramanico ed un taglierino. Pertanto i due riminesi sono stati denunciati alla magistratura per furto, ricettazione e possesso di armi o oggetti atti a offendere.