Rubano occhiali all’outlet. Catturati i tre giovani ladri

L’allarme è scattato domenica intorno alle 12.45. Tre uomini stavano scappando dopo aver rubato della merce dall’Outlet di San Marino. La Centrale operativa interforze ha così allertato la sezione operativa di Dogana della Guardia di Rocca. Una volta sul posto gli agenti hanno iniziato a dare la caccia a quei tre uomini, uno dei quali era già stato fermato dal personale della sicurezza interna dell’Outlet. Un altro viene in fretta intercettato da una seconda pattuglia della Guardia di Rocca al confine di Rovereta mentre cercava di allontanarsi il più possibile dalla zona del furto prendendo l’autobus di linea San Marino-Rimini.

Il terzo, invece, viene individuato da una pattuglia della Gendarmeria mentre tenta di nascondersi tra i fabbricati presenti in zona. I tre, tutti ventenni, e tutti peruviani sono stati arrestati e portati in carcere ai Cappuccini a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Due di loro risultano avere precedenti per furto e stupefacenti con i quali hanno ottenuto un procedimento di espulsione e un obbligo di firma. All’Outlet del Titano erano riusciti a rubare occhiali griffati per un valore complessivo di 1.600 euro, poi recuperati dalle forze dell’ordine. Durante l’identificazione e l’ispezione dell’auto sulla quale viaggiavano sono stati trovati altri oggetti, probabilmente oggetto di furto. Smart watch, schede di memoria e capi d’abbigliamento sulla cui provenienza ci sono indagini tutt’ora in corso.