Rubano vestiti per 600 euro alle Befane: tre arresti

Tre peruviani, due uomini e una donna, di 29, 23 e 22 anni sono stati pizzicati e arrestati in flagranza sabato scorso dai carabinieri del Radiomobile con l’accusa di furto in concorso dopo aver tentato di sottrarre capi di abbigliamento griffati, dal valore complessivo di 600 euro, da due negozi all’interno del centro commerciale ’Le Befane’. Nello specifico, come ricostruito dai militari, gli indagati, avvalendosi di una borsa schermata, sarebbero riusciti ad uscire tranquillamente dai negozi poiché il sistema antitaccheggio non avrebbe rilevato la merce che avevano lì riposto, una volta preso dagli espositori dei negozi stessi. Una tecnica però che non è sfuggita ai carabinieri, che dopo un controllo hanno trovato i tre ancora in possesso della refurtiva da poco sottratta. La merce è stata quindi restituita ai negozi e i tre presunti ladri sono stati arrestati e processati ieri con rito direttissimo.