Rubata la cassetta delle offerte

Ladro in azione nella chiesa di Gesù Redentore. In pieno giorno ha rubato il grande candeliere in ferro battuto, l’unico ancora in uso con candele in cera, e la cassetta delle offerte. Il furto è stato scoperto dal parroco don Franco Mastrolonardo, dai filmati delle telecamere si è scoperto che il colpo è stato messo a segno mercoledì alle 16. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno setacciato la zona nella speranza di trovare qualche indizio. E’ successo in concomitanza con l’avvio della raccolta di fondi, 10mila euro, necessari per rifare il parco giochi dei bimbi nell’area adiacente alla chiesa.