Rubate le bandiere del 25 aprile La sindaca: "Gesto gravissimo"

Per i ladri non c’è festa della Liberazione che tenga. Succede a San Clemente, dove uno o più sconosciuti lo scorso 25 aprile hanno pensato bene di ‘asportare’ le bandiere tricolore piazzate dall’amministrazione comunale in alcune rotatorie del paese. Il raid non è passato inosservato, mandando su tutte le furie la sindaca Mirna Cecchini. Che ha affidato alle pagine social il suo ‘sfogo’. "A te, che oggi pomeriggio ti sei appropriato illegittimamente di alcune bandiere che noi dell’amministrazione comunale avevamo fatto mettere nelle nostre rotonde per festeggiare il 25 aprile, dico che sei un povero individuo con una statura morale alta un centimetro e non di più" scrive la prima cittadina sul social network. Cecchini ci tiene comunque a precisare che la festa della Liberazione non è stata affatto rovinata.

Anzi, chiarisce la prima cittadina, "le bandiere sono state comunque subito riposizionate per sventolare e ricordare a tutti che viviamo in un Paese libero grazie a chi per questa libertà ha combattuto e lo ha fatto anche per te, povero individuo con una statura morale alta un centimetro e non di più". Le iniziative in occasione del 25 aprile hanno coinvolto tutti i Comuni della Valconca, con deposizione di corone, cerimonie pubbliche e letture. A Cattolica ad esempio la giornata ha preso il via con il raduno al monumento dei Caduti del Mare nel piazzale Salvatore Galluzzi. Qui si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione delle corone, alla presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni di partigiani, combattenti e reduci di guerra, e di un nutrito gruppo di cittadini. A seguire, i partecipanti si sono mossi in corteo per via Del Porto e via Ferri con arrivo in piazzale Roosevelt.