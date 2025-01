Rubati i soldi delle figurine

Non c’è pace per la Polisportiva Stella di Rimini. L’altra notte, due sconosciuti sono riusciti a introdursi nella sede della società. I malviventi hanno infranto un vetro antisfondamento, provocando un danno di circa 1.500 euro. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro gli uffici alla ricerca di denaro, riuscendo a rubare 900 euro. Di questa somma, 300 provenivano dalla cassa destinata alla vendita delle figurine dei giocatori della Stella, mentre 600 erano fondi raccolti per finanziare cene e iniziative sociali. Si tratta dell’ottavo episodio di effrazione ai danni della Polisportiva Stella. I ladri si sono introdotti nei locali attorno alle 4 del mattino: le telecamere avrebbero ripreso due ragazzi molto giovani.