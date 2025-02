Rubati tabernacolo e ostie ai frati . Il vescovo: "È opera di satanisti"

Non è stato un semplice furto, ma "una vera e propria profanazione". Perché chi ha agito, non ha rovistato nelle stanze dove vivono i frati del convento dei cappuccini di Santarcangelo, o in altri spazi del complesso. È entrato soltanto nella sala dove i frati celebrano la messa (la chiesa è tuttora chiusa, a causa dei lavori di ristrutturazione) e ha portato via il tabernacolo con le ostie consacrate. "A compiere il gravissimo gesto – dice la Diocesi di Rimini – potrebbe essere stato un gruppo di satanisti". Tanto che il vescovo, monsignor Nicolò Anselmi invita tutti i fedeli, per la giornata di oggi "a pregare e a digiunare per allontanare il maligno".

Il furto del tabernacolo è avvenuto nella notte tra mercoledì e ieri. A scoprirlo, ieri mattina verso le 6,30, è stato un laico incaricato dai frati di aprire e sistemare la sala attualmente adibita ad aula liturgica per le messe. I frati di Santarcangelo celebrano la messa ogni mattina alle 7, e lui – come sempre – era arrivato un po’ prima per fare in modo che tutto fosse pronto. Appena è entrato nella sala, si è accorto che non c’erano più né il tabernacolo né la pisside, l’oggetto liturgico (ha la forma di un vaso) utilizzato per conservare le ostie consacrate. Padre Francesco Pugliese, il rettore del convento, ha immediatamente chiamato i carabinieri, arrivati lì nel giro di pochi minuti. Nel parcheggio fuori dal convento è stato rinvenuto un pezzo del tabernacolo, che probabilmente si è rotto durante la fuga.

"Non è stato rubato nient’altro – assicura padre Francesco Pugliese – Chi si è intrufolato nel convento è andato direttamente al tabernacolo. Ho subito avvertito del grave fatto i parroci di Santarcangelo, il vescovo di Rimini, il superiore della nostra congregazione e la responsabile dei beni culturali dei frati cappuccini. A nostra memoria non era mai accaduto nulla del genere a Santarcangelo". Per la Diocesi si è trattato di "una profanazione". Perché chi è entrato nel convento non ha tentato di rubare altro: ha solo portato via il tabernacolo e la pisside. "Quanto accaduto al convento di Santarcangelo ci riempie di dolore – dice monsignor Nicolò Anselmi – Vogliamo abbracciare tutta la comunità francescana che da secoli serve Gesù". Per il vescovo "un furto come quello appena messo a segno a Santarcangelo è spesso destinato alla profanazione del corpo di Cristo da parte di gruppi satanisti. La presenza attiva del maligno ci addolora ma non ci stupisce. Come Satana ha insidiato Gesù 2mila anni fa, così continua a infastidire la Chiesa e il popolo di Dio, e tutta l’umanità, oggi e sempre".

Per Anselmi "questo gesto è deprecabile come le guerre, i traffici di uomini, le droghe, tutte insidie originate del maligno".

Per questo il vescovo ha deciso di "invitare tutti i fedeli, oggi, a pregare e a compiere un gesto di digiuno per allontanare il maligno...". "Sono certo – conclude Anselmi – che dalla pagina dolorosa scritta in queste ore al convento dei frati cappuccini verrà qualcosa di nuovo e di bello per le nostre famiglie e tutta la nostra comunità". Non solo i fedeli che frequentano il convento ma tanti santarcangiolesi hanno voluto manifestare la loro solidarietà ai frati. "Siamo vicini ai frati dopo questo terribile gesto", dice l’amministrazione di Santarcangelo. Solo due settimane fa i ladri avevano tentato il furto alla parrocchia della Collegiata: a sventare il colpo da don Davide Arcangeli. Ma quei malviventi cercavano la cassaforte. Questi hanno compiuto "un atto sacrilego".

Manuel Spadazzi