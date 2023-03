Rubato il gazebo della Bluemarlin "Ha resistito al mare, non ai ladri"

Ladri in azione sulla spiaggia di Misano. Motoseghe alla mano, i malviventi hanno rubato il gazebo che è punto di riferimento della Bluemarlin Portoverde, associazione sportiva dilettantistica di tutela ambientale, in fondo a via dei Gigli. Segati i grossi pali di sostegno hanno portato via l’intero manufatto, probabilmente senza smontarlo e servendosi di un camion. L’accaduto che risalirebbe alla notte di mercoledì, ieri è stato denunciato ai Carabinieri della stazione di Misano Adriatico dalla presidente dell’organizzazione, Carla Aghito, che aveva inaugurato la piccola "oasi" lo scorso due luglio affiancata dal sindaco Fabrizio Piccioni e da altri amministratori. Da allora si sono verificati altri due spiacevoli episodi.

"Quel gazebo ha resistito alle diverse mareggiate degli ultimi mesi, ma non alle motoseghe dei ladri che, a quanto pare, hanno agito nelle ore in cui qui intorno era tutto chiuso – esclama amareggiata l’Aghito –. I malviventi hanno segato i robusti pali di sostegno, per poi rubare l’intera struttura di 3,70 metri per tre col tetto e la tenda. E’ vergognoso. Si sono poi presi la briga di coprire con i sassi i monconi dei pali segati. Cosa stranissima, perché nel fare questo hanno di certo perso altro tempo". Seriamente preoccupata, la presidente svela: "Questo è l’ultimo di altri incresciosi episodi. Lo scorso luglio, appena aperto, ci hanno tagliato tre quattro lettini e tre ombrelloni, un altro ce l’hanno rubato. Di seguito, il 19 settembre, abbiamo subito un secondo furto, ci hanno rubato un tavolo rettangolare con due panche di legno. Questa volta la cosa è più grave, perché ci va di mezzo il lavoro che facciamo sugli eventi, anche per il sociale. Per la programmazione ho già preso accordi con le associazioni dei portatori di handicap, con gli apneisti, con gli autori di libri e con chi aderisce alle veleggiate".

L’Aghito, che teme ulteriori blitz dei malfattori, non nasconde le difficoltà del momento: "Senza gazebo come faccio? Ne devo comprare un altro ed è fatica, perché quest’associazione è senza finalità di lucro, la prossima settimana andrò dal sindaco spero mi dia una mano. Quando siamo subentrato in questa zona abbiamo speso tanti soldi per sistemare le cose fatiscenti. Per questa concessione demaniale, seppure piccola, dobbiamo poi affrontare spese per noi enormi, non solo per la stessa concessione, ma anche per il salvataggio, la Tari ad Hera ed altro".

Nives Concolino