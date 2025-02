Rubato il tabernacolo dal convento dei frati di Santarcangelo

Santarcangelo, 13 febbraio 2025 – Grave furto nella notte al convento dei frati cappuccini di Santarcangelo. Ignoti hanno rubato il tabernacolo. Il furto è stato scoperto questa mattina, quando un laico incaricato di aprire la sala adibita ad aula liturgica per le messe (la chiesa è attualmente chiusa a causa dei lavori di ristrutturazione del convento iniziati nel 2023 e ancora in corso), ha scoperto che non c’erano più il tabernacolo e la pisside, l’oggetto liturgico usato per conservare le ostie consacrate. Avvertito del furto, il rettore del convento, padre Francesco Pugliese ha chiamato i carabinieri, arrivati dopo pochi minuti. Nel parcheggio sottostante il convento è stato rinvenuto solo un pezzo del tabernacolo, probabilmente rotto durante l’asportazione. «Non è stato rubato nient’altro – assicura padre Francesco Pugliese – Chi si è introdotto nel convento è andato direttamente al tabernacolo. Ho subito avvertito del grave fatto il parroco di Santarcangelo, il vescovo di Rimini, il superiore della nostra congregazione e la responsabile dei Beni Culturali dei Frati Minori Cappuccini. A nostra memoria un fatto del genere non era mai accaduto a Santarcangelo». «Quanto accaduto al convento di Santarcangelo ci riempie di dolore – dice il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi – Vogliamo abbracciare tutta la comunità francescana che da secoli serve Gesù». Il vescovo ha invitato tutti i fedeli domani a «pregare per allontanare il maligno». Perché quanto avvenuto a Santarcangelo, più che un furto, «appare una profanazione». E per la Diocesi l’episodio potrebbe essere stato «opera di satanisti».