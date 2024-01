Rubava preservativi e cosmetici: arrestato

Rubava preservativi e cosmetici dal supermercato del centro commerciale Le Befane. Il suo intento? Rivenderli poi a prezzo più bassi, ai minimarket etnici, per tirare su qualche soldo necessario a comprarsi la droga. Così, ieri mattina davanti al giudice del tribunale di Rimini, nel corso del processo per direttissima, si è giustificato un 35enne campano arrestato domenica scorsa dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rimini. L’uomo era stato sorpreso dopo aver trafugato diversi prodotti (215 euro il valore complessivo) dagli scaffali del supermercato. Nei suoi confronti in passato il questore di Rimini aveva già emesso un foglio di via obbligatorio confronti, notificato nel corso del 2021. Il personale addetto alla sorveglianza ha notato il 35enne mentre si aggirava tra gli scaffali del negozio facendo sparire le confezioni dei prodotti. L’uomo si è diretto verso l’uscita, ma è riuscito a superare le casse automatiche senza pagare. È stato così richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Rimini, che dopo aver fatto scattare le ricerche, lo hanno infine trovato nel parco Cervi. Nello zaino che aveva con sé, c’era ancora la merce trafugata poco prima dal supermercato. L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto dai militari dell’Arma e i prodotti recuperati sono stati consegnati al punto vendita.