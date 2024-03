Rubavano bancomat e prelevavano i soldi

Aveva messo a segno colpi anche nel Riminese, la banda specializzata nel rubare bancomat agli anziani per poi prosciugare i loro conti correnti. I malviventi erano finti in manette nell’agosto 2022: secondo gli inquirenti avevano messo insieme un bottino di circa 100mila grazie ai furti ai danni delle persone anziane che stavano prelevando agli sportello. Episodi avvenuti anche nella nostra provincia, stando a quanto ricostruito dai carabinieri. Nei giorni scorsi, ad Ancona, si è svolto il processo con rito abbreviato a carico dei tre imputati, tra i 45 e i 61 anni. Il giudice ha inflitto loro condanne che vanno dai 2 anni e 8 mesi a 4 anni. Difesi dall’avvocato Marco Flavio Torelli, i tre sono tuttora in carcere. Per loro era stata ottenuta l’estradizione dalla Romania per essere processati in Italia. Per gli altri si attende l’estradizione.