Rubens Camillas ospite al prossimo incontro di ’Viaggiare nel Tempo’

Un viaggio nel ’cuore’ dei fanciulli. Domani alle 21 saletta della stazione di Bellaria, in collaborazione con Banca del Tempo e Isola dei Platani, secondo appuntamento della rassegna letteraria Viaggiare nel Tempo. Ospite lo scrittore e artista pesarese Vittorio Ondedei, in arte Rubens Camillas con il suo ultimo libro ’Cuore?’ Il libro è una riscrittura del Cuore di Edmondo De Amicis, dove il protagonista ha lo stesso nome (Enrico) e la struttura è analoga (in forma di diario) dove si alternano i fatti vissuti e raccontati dal protagonista, le lettere dei genitori e i racconti che il maestro fa copiare e imparare. "Con ’Cuore?’ si entrerà nel mondo infantile e la sua creatività – anticipano i promotori – che appartiene anche a noi adulti e che spesso ci stupisce".