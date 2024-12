Rugby San Marino lancia raccolta fondi dopo incendio del pulmino

"Questa volta abbiamo ricevuto un placcaggio più forte del solito. Chiediamo il contributo di tutti". L’appello è quello lanciato sui social dai ragazzi del Rugby San Marino. Che da domenica pomeriggio, dal momento in cui è stato completamente distrutto dalle fiamme, non hanno più il loro pulmino. Quel mezzo che li ha accompagnati su e giù per l’Italia, a ogni trasferta. "Cari amici e appassionati di rugby – scrivono – ora più che mai abbiamo bisogno del vostro sostegno. Il nostro adorato pulmino, cuore pulsante del Rugby a San Marino ed elemento fondamentale per tutte le nostre categorie, ha preso fuoco. Vi chiediamo quindi di aiutarci facendo una donazione piccola o grande, che farà la differenza per riportare i nostri ragazzi e ragazze a giocare, viaggiare e crescere insieme".

Utile ricordare cose è successo domenica scorsa, nel tardo pomeriggio. I biancazzurri del rugby erano appena rientrati a San Marino da una partita. E hanno notato del fumo che usciva dal vano motore. Presto sono arrivate anche le fiamme e il pulmino del Rugby Club San Marino parcheggiato nella piazza di Fiorina è andato completamente distrutto, insieme a un’altra auto. L’allarme è scattato domenica pomeriggio, intorno alle 18. Sul posto, in piazza Marianna Paolini, è arrivata la squadra antincendio della Polizia Civile.

I veicoli, uno delle quali di proprietà del Comitato Olimpico sammarinese, si trovavano in un pacheggio all’aperto. E solo l’arrivo praticamente immediato delle forze dell’ordine sammarinesi ha evitato che le fiamme raggiungessero anche altri veicoli che si trovavano in sosta nel piazzale. A fine intervento, l’area è stata bonificata e messa in sicurezza dagli agenti dell’antincendio. Illesi i cinque occupanti del primo veicolo incendiato. Il pulmino dei ragazzi del rugby, appunto. Che però è andato completamente distrutto (danneggiata l’altra automobile avvolta dalle fiamme). Da qui l’appello e l’idea di avviare una raccolta fondi. Chiunque può contribuire con un bonifico bancario: Intestazione Federazione Sammarinese Rugby. Iban: SM 40 F 03034 09804 000040104233. Causale: donazione pulmino rugby. O utilizzando PayPal.