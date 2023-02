Ruggeri presidente, ma l’opposizione non fa nomine

Eleonora Ruggeri (in foto) è la nuova presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Riccione. La sindaca Daniela Angelini ha infatti annunciato la nomina dell’avvocata ed esponente del Movimento cinque stelle, durante la seduta del consiglio comunale. Entrano a far parte della Commissione pari opportunità anche cinque componenti effettivi e cinque supplenti indicati dalla maggioranza. La minoranza, al momento, non ha designato alcun componente per la commissione. "Qualora dovessero pervenire eventuali e successive designazioni dei capigruppo di minoranza, la Commissione verrà modificata", si legge nell’atto di costituzione. Di recente il regolamento della composizione della Commissione è variato stabilendo che invece di due rappresentanti con pari diritti per ogni gruppo consiliare ce ne sia solamente uno che porterà però voti ’pesati’, a seconda della consistenza numerica del gruppo stesso. Modifica che non è andata giù a Fratelli d’Italia e la deputata Beatriz Colombo, che scandisce: "La precedente composizione della Commissione era basata sull’equa rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, scelta migliore per garantire la parità di opportunità, in quanto i diritti non dovrebbero mai essere decisi a maggioranza. La Cpo è una commissione consultiva, serve a dare consigli e suggerimenti all’amministrazione e non ha senso che vengano dalla stessa maggioranza che amministra la città. Quindi visto che ci hanno messo in minoranza, il nostro contributo è inutile. Non avendo più voce in capitolo abbiamo preferito non nominare alcun rappresentante in seno alla CPO, come gesto di protesta", conclude Colombo.