Ruggeri suona la carica "Il cuore vince sempre"

di Donatella Filippi

Quando c’è qualcuno che ha bisogno, loro sono sempre pronti a scendere in campo. E non per modo di dire. Ne va fiero Enrico Ruggeri, cantautore di professione, bomber per solidarietà con oltre 280 presenze.

Non c’è tour che tenga quando la Nazionale cantanti chiama, giusto?

"Impossibile dire di no. Stiamo anche cercando di dribblare gli eventi estivi nei quali molti di noi sono impegnati. Ma siamo ben contenti anche questa volta di dare una mano e farlo nella terra dell’ospitalità. Una terra sempre sorridente, ma che più volte ha avuto bisogno di sostegno. E noi ci siamo".

Una storia, quella che porta in campo, in giro per il mondo, i cantanti del panorama musicale italiano, che parte da lontano.

"Dura da più di 40 anni, da un’idea di Mogol alla quale ha detto subito sì Morandi. Una storia partita cento milioni di euro fa, quelli raccolti grazie alle partite del cuore. Ma anche un’avventura che in qualche modo mette insieme il mondo della musica, ognuno con il proprio genere. E’ bello trovarsi e scoprirsi e la Nazionale questa occasione la dà".

Presidente e capitano di una squadra che sa dare del filo da torcere agli avversari?

"Quando gioca Morandi la fascia la lascio a lui, quando scendiamo in campo a Firenze, la lascio a Vallesi... A Rimini diciamo che potrei averla al braccio. Magari non si direbbe, ma ce la caviamo anche a giocare a pallone. Diciamo che ci diamo da fare".

Avete anche qualche asso nella manica?

"Il rapper Moreno va forte, è decisamente utile alla causa (in effetti 136 gol realizzati non sono roba da niente, ndr). Nell’ultimo periodo c’è e c’è stato anche un po’ di ricambio generazionale e questo ci dà una marcia in più. Ma anche noi della vecchia guardia ci difendiamo ancora bene, sa? Io personalmente mi tengo in allenamento tra bicicletta e corsa. Non posso mica arrivare scarico".

La Nazionale cantanti torna a Rimini dopo oltre 20 anni, il suo rapporto con la riviera?

"Tutti i milanesi sono legati all’idea di Rimini, delle vacanze delle belle ragazze, delle passegiate sul lungomare. Un mito. Pensi che tra qualche giorno arriverà qui in vacanza qui mio figlio di 18 anni e non vede l’ora".

Un mito, Rimini, che non ha età.