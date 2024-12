Ruggeri torna al mare d’inverno: "Che sia un anno fatto di sogni"

Sarà Enrico Ruggeri, oggi alle 18, a scaldare la platea dell’arena H20 in piazzale Ceccarini a Riccione. Il cantautore, scrittore, nonché conduttore radiofonico e televisivo proporrà il tradizionale concerto degli auguri a tre settimane dall’uscita del suo nuovo album ‘La caverna di Platone’. Durante il concerto ‘Enrico Ruggeri - Il mare d’inverno’, proporrà le hit della sua carriera.

Che concerto sarà?

"E’ un modo di salutare tutti coloro che hanno avuto la bontà di seguirci durante l’anno e quanti hanno preso le ferie, modellandole sulla tournée. Di questi concerti di fine anno ne abbiamo programmati due, uno a Sesto San Giovanni, dove sabato è arrivata gente dalla Sicilia al Piemonte fino alla Toscana, e penso che oggi sarà così anche a Riccione. La scaletta la facciamo mezz’ora prima di salire sul palco, ma ne ho già una con una quindicina di canzoni che ritengo quasi obbligatorie".

Intanto è tornato su RaiDue con Gli occhi del musicista.

"Considerata l’ora, in seconda serata, è stato un successo. Un colpo notevole, si vede che c’è gente che ama divertirsi in modo intelligente. Va in onda in sei puntate fino al 4 febbraio. Le prossime saranno il 7, 14 e 21 e 28 gennaio".

Come sta andando il suo ultimo libro?

"Quaranta vite senza fermarmi mai racconta i miei quaranta album, l’ultimo uscirà il 17 gennaio, per cui ne ho riportato la gestazione che poi è stata un pretesto per raccontare la mia vita, quella del nostro Paese e tante altre cose".

Cosa conterrà La Caverna di Platone?

"Tredici canzoni inedite, un po’ di più nella versione doppia in vinile sulle quali lavoro da tre anni. E’ il best di tre album che non ho mai pubblicato. Il primo singolo estratto, ‘Il poeta’, omaggio al libero pensiero e a figure iconiche come Pier Paolo Pasolini, sarà disponibile in radio dal 10 gennaio".

Si avvicina il 2025: cosa augura?

"Al di là della pace e l’andare incontro a un mondo migliore, cose scontate, come ho scritto su Facebook nel fare gli auguri agli amici, auspico che i sogni di ciascuno si trasformino in progetti, perché sognare è bello, ma poi bisogna operare per far sì che il sogno diventi realtà".

Che cosa associa a Riccione?

"Qui si mangia bene, c’è gente simpaticissima. Se un australiano mi chiedesse dove andare in Italia, risponderei: vai a Milano, a Roma e Firenze e poi fai un salto a Rimini e Riccione. Qui c’è tutto, i tuoi orientamenti, il tuo modo di divertirti: qui hai famiglia e ti diverti, hai 70 anni e ti diverti, vuoi rimorchiare e ti diverti. In qualsiasi fase della tua vita ti trovi qua c’è qualcosa. Capito spesso da queste parti e quando vengo a suonare mi fermo un po’, anche se ho casa a Marotta. Di certo la riviera adriatica per me è tutto".

Nives Concolino