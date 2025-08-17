Ruota e pattini da ghiaccio. Ecco il manifesto di Natale

A Ferragosto è già tempo di vacanze di Natale. Come da tradizione, nella serata di giovedì, sul palco di piazzale Roma in occasione del concerto di Giuliano Palma, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi hanno svelato il nuovo manifesto della campagna di Natale e Capodanno. Il manifesto è firmato dallo studio grafico Tattica, e invita al ‘tuo Natale al mare’, su uno sfondo rosso con scritte bianche con icone natalizie e invernali stilizzate. Tra queste, nelle varie declinazioni da impiegare sui social network, spiccano una ruota panoramica, un fiocco di neve, un pattino da ghiaccio, un albero di Natale e bancarelle natalizie, che annunciano le attrazioni che i turisti ritroveranno nel periodo natalizio in città. Il testo recita: ‘La magia delle feste incontra il fascino del mare: Riccione ti aspetta con atmosfere uniche e appuntamenti imperdibili’.

"La trasformazione della città non si ferma mai – ha detto la sindaca Angelini – e da ottobre riprenderanno i lavori per il secondo tratto del nuovo viale Ceccarini". Inoltre chi tornerà a Natale e Capodanno "potrà godere di una città aperta, viva e divertente mentre la prossima estate troverà viale Ceccarini completamente rinnovato fino all’incrocio con viale Dante, pronto a rendere ancora più esclusiva e accogliente l’esperienza di chi passeggia per le vie del centro". Il Natale a Riccione partirà dalla fine di novembre e andrà avanti per due mesi.