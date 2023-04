Ruota, oggi via ai ’giri’ ufficiali Il sindaco: "È un valore aggiunto"

Dopo i pre-test dei giorni scorsi questa mattina alle 11 inaugurazione ufficiale per la ruota panoramica in piazzale Capitaneria di Porto. Taglio del nastro con il sindaco Filippo Giorgetti. Dopodiché si gira: "L’attrazione sarà ufficialmente funzionante e fruibile", sottolinea l’amministrazione comunale. La ruota panoramica collocata in zona molo di levante è alta circa 38 metri, è ancorata su un basamento che occupa una superficie di 10 metri per 15. Una novità per Bellaria Igea Marina, che sarà a disposizione di cittadini e turisti tutti i giorni in orario continuato dalle 10 a mezzanotte (i costi saranno di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per gli under 12, con prevista una serie di scontistiche ed esenzioni). In vista del taglio del nastro, il sindaco esprime alcune considerazioni sulla nuova attrazione di piazzale Capitaneria di Porto. "La ruota sul porto canale – premette – è stata fortemente voluta da subito dalla nostra amministrazione sin dal suo insediamento nel 2019 e il suo iter, purtroppo a causa del Covid e di alcune lungaggini burocratiche, è stato per ovvie ragioni rallentato fino a quest’anno". "Finalmente siamo pronti per la Pasqua e la prossima estate 2023 con un’attrazione che per qualità, funzionalità e aspetto estetico certamente impreziosirà l’offerta del nostro territorio: per i cittadini e in ottica turistica, penso a quelle famiglie con bambini e ragazzi sotto i 12 anni, quel target family strategico per il nostro comparto turistico. Al punto che ben il 36 per cento dei nostri ospiti ha appunto meno di 12 anni". Uno su tre: un turismo under 12. "La collocazione della ruota va poi a conferire un’ulteriore connotazione al porto con un elemento caratteristico e gradevole, che evidenzia la centralità della zona".