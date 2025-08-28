Ruota panoramica di Rimini danneggiata dai fulmini

Maledetti Beach Boys
CronacaRuota panoramica di Rimini danneggiata dai fulmini
28 ago 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
La struttura resta in città fino a metà settembre, la speranza è che torni operativa per festeggiare il gran finale di stagione

La ruota panoramica, uno dei simboli di Rimini, è stata danneggiata dai fulmini durante il maltempo dei giorni scorsi

La stagione della grande Ruota panoramica di Rimini non è ancora conclusa, ma l’ondata di maltempo di domenica ha fatto male. I fulmini hanno colpito l’attrazione danneggiando una componente elettrica. “È saltata una parte dell’impianto – spiega il gestore Massimo De Carlo – ieri i tecnici hanno avviato i lavori e nei prossimi giorni sarà tutto risolto. Confidiamo in loro”.

L’obiettivo è garantire il gran finale della stagione: la Ruota resterà aperta fino a metà settembre come succede da otto anni a questa parte. Un’estate che l’ha vista protagonista dei principali eventi della Riviera: dal Rimini air show di maggio – con le frecce tricolore a volare su piazzale Kennedy – alla Notte rosa di giugno, con pratogonista l’Rds festival, che tra Fedez, Elodie e Tanani, ha dato spettacolo sul lungomare. E poi il Pride di luglio con la marcia arcobaleno, a due passi dalla ruota panoramica, a voler dire “presente”. Ora, superato l’imprevisto – e se il tempo lo permetterà – tornerà a brillare sul mare per salutare l’ultima parte d’estate.

