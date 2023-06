Ruotolo in difesa del pluralismo "L’informazione è diversità"

Un teatro Villa pieno, con oltre cento presenze, ha accolto mercoledì sera a San Clemente, il giornalista e senatore Sandro Ruotolo per un incontro promosso dal Partito democratico Valconca.

A fare gli onori di casa il segretario del Partito Democratico della Valconca, Christian D’Andrea, che ha introdotto i temi affrontati da Ruotolo intervistato durante il dibattito dal giornalista Francesco Cavalli. Ha portato i saluti istituzionali la sindaca di San Clemente Mirna Cecchini. Fra i presenti anche Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Chiara Bellini, vicesindaca di Rimini e Filippo Sacchetti, segretario provinciale Pd.

Una preziosa occasione per coinvolgere la comunità in una riflessione sulla situazione in cui verte la politica attuale, ma non solo, perché ci si è soffermati anche su analisi mirate riguardo al significato di fare informazione e al concetto di legalità.

Il dialogo si è sviluppato, domanda dopo domanda, sul ruolo dell’informazione nella società odierna, sulle prospettive della politica nazionale e sul ruolo del partito, senza tralasciare alcuni aneddoti della vita professionale di Sandro Ruotolo che ha alle spalle una solida esperienza nel campo del giornalismo con particolare attenzione per le inchieste anti-mafia.

Il noto giornalista, che nel corso della sua carriera ha collaborato con Il Manifesto, la Rai, La7 solo per citare alcune testate, si è particolarmente soffermato sulla necessità di garantire il pluralismo nell’informazione, anche per tutelare la democrazia e la legalità.