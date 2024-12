Ruspe a centrocampo: il campetto prende vita

La Regina muove il primo passo per la realizzazione del primo campo da basket pubblico di Cattolica. Ieri mattina sono iniziati i lavori di cantierizzazione dell’area nel quartiere Macanno dove sorgerà il tanto atteso playground all’aperto, illuminato, videosorvegliato, destinato a diventare un impianto di riferimento per i giovani e tutti gli appassionati della palla a spicchi che potranno finalmente allenarsi in uno spazio moderno e sicuro.

"Abbiamo dato il via ai lavori di un’opera che riqualificherà non solo questa area del quartiere Macanno – commenta l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni che è anche allenatore di basket e questa mattina ha fatto un sopralluogo nell’area –, ma offrirà opportunità preziose ai nostri giovani sportivi e cestisti. Fino ad ora, ragazzi e ragazze di Cattolica che volevano giocare all’aperto dovevano spostarsi a Misano e a Gabicce Mare. Con questo progetto avranno un campo nuovo, moderno, versatile ed esteticamente bello nella loro città. Il playground è all’interno di una zona di impianti sportivi e sarà in dialogo con le altre strutture come il Palazzetto. La nostra amministrazione punta fortemente sullo sport come veicolo potente di trasmissione di valori e principi e il campo sarà anche un luogo aggregativo e inclusivo per i nostri ragazzi e ragazze", conclude con soddisfazione l’assessore Uguccioni.

Il playground sarà realizzato con un investimento complessivo di 160mila euro, di cui 75mila euro finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 85mila euro dal Comune di Cattolica. Secondo la tabella di marcia dei lavori, dopo aver realizzato il sottofondo e il tappetino di usura di 3 centimetri, a primavera, con temperature più favorevoli, sarà realizzata una pavimentazione in resina acrilica con un particolare disegno con i colori di Cattolica.