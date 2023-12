Ruspe al circolo Pd: diventerà un condominio

È un pezzo di storia che se ne va. Della politica. Di Santarcangelo. Tempo qualche mese e sarà abbattuta la storica sede del Pd in via Togliatti. La palazzina, inaugurata nel 1963, è stata venduta dalla fondazione del partito a un privato, che la demolirà e costruirà al suo posto un piccolo condominio. I dem faranno le valigie così come la Cna, che da anni aveva la sede nella stessa palazzina. Il Pd di Santarcangelo ha già trovato la nuova sede: andrà in affitto nel locale – di un centinaio di metri quadrati – al pianterreno di una palazzina di via della Resistenza, acquistato dalla fondazione del partito. Di fatto i dem traslocheranno solo di qualche centinaio di metri. Ma con la vendita della sede storica si chiude, in qualche modo, un’epoca. È in quegli uffici in via Togliatti che prima il Pci, poi il Pds, i Ds, fino ad arrivare al Pd, hanno scelto i propri candidati, delineato le strategie, costruito le alleanze. Già, se quei muri potessero parlare... Qui, nel 2014, un’Alice Parma in lacrime accettava di essere candidata a sindaco a Santarcangelo dopo che la guerra tra le varie correnti aveva portato il partito sull’orlo della crisi di nervi.

La sede di via Togliatti fu inaugurata il 21 aprile 1963. L’area dove venne realizzata fu acquistata dall’allora società immobiliare del Pci tre anni prima. Nel 1961 partì il cantiere: la palazzina fu realizzata anche grazie al lavoro volontario di decine di ’compagni’ iscritti al partito, sulla base del progetto elaborato dall’ingegnere Sergio Fabbrini. Al piano terra c’erano la segreteria e la sala riunioni del Pci, il piano rialzato ospitava un bar ristorante. E il cosiddetto ’bar dei comunisti’ è stat – a sua volta – un pezzo di storia di Santarcangelo, per tanti anni ritrovo di giovani e non solo. Negli anni la palazzina poi è stata ristrutturata più volte, mentre al posto del bar dei comunisti si sono succeduti – con alterne fortune – diversi pub e locali, l’ultimo dei quali è stato il ristorante Uso di mare, che ha chiuso i battenti da meno di un paio d’anni.

Uno degli ultimi atti del Pd nella sede in via Togliatti sarà la scelta del candidato sindaco alle elezioni comunali del 2024. Una decisione che potrebbe maturare prima di Natale nella ’casa’ storica del partito, prima di fare le valigie e traslocare in via della Resistenza.