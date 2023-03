Ruspe allo stadio da Pasqua aspettando Vasco Rossi

Rimini, non te l’aspettavi eh... Il concerto del 2 giugno allo stadio ’Romeo Neri’ segnerà il ritorno di Vasco Rossi sul palco di Rimini dopo la bellezza di 27 anni. Ma il Komandante (come riportato) sarà qui già a maggio, per le prove generali del tour. Tour che inizierà proprio da Rimini, con il concerto di venerdì 2 giugno.

I lavori annunciati per ampliare la capienza dello stadio e portarla così fino a quasi 24mila posti per i grandi eventi, prenderanno il via molto presto. L’obiettivo di Palazzo Garampi è far partire il cantiere subito dopo le feste di Pasqua. Mancano, va detto, ancora un paio di passaggi burocratici per autorizzare l’intervento. Il progetto di riqualificazione ha coinvolto anche la Soprintendenza, essendo la parte storica del ’Romeo Neri’ (quella lato Ravenna) posta sotto tutela. L’intervento principale riguarderà la realizzazione delle nuove uscite di sicurezza, che si aggiungeranno a quelle esistenti. "Ma i lavori per ricavare le uscite di sicurezza aggiuntive non interferiranno, in alcun modo con l’attività sportiva all’interno dello stadio", assicura il sindaco Jamil Sadegholvaad. A ribadire, di fronte alle perplessità di tifosi biancorossi e non solo, che il cantiere non intralcerà il finale della stagione del Rimini. L’intervento allo stadio sarà di "manutenzione straordinaria per adeguamento capienza al fine di ospitare eventi". Il Comune investirà oltre 350mila euro per il cantiere.

Quando Vasco arriverà a Rimini i lavori allo stadio saranno già a buon punto. A chi (inclusa una una parte dei tifosi biancorossi) ha messo in dubbio l’operazione, il sindaco replica: "Si tratta di un intervento molto importante per Rimini, non lo facciamo soltanto per il concerto di Vasco Rossi. L’aumento della capienza dello stadio per i concerti ci farà tornare nel circuito dei grandi tour italiani e internazionali". Come, purtroppo, non accadeva ormai da anni. Sui tempi Sadegholvaad ribadisce: "Abbiamo il programma dei lavori già pronto. Il cantiere sarà ultimato in tempo". Ieri, durante la gara contro il Pontedera, i tifosi biancorssi della curva Est non hanno mancato di contestare di nuovo il Comune per la situazione attuale del ’Romeo Neri’, con uno striscione che citava proprio i versi di Vasco: "Voglio trovare un senso a questo stadio... anche se questo stadio un senso non ce l’ha".

Va avanti anche la macchina organizzativa per Vasco. La Prefettura ha già convocato per giovedì prossimo un comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza: si parlerà del concerto del Komandante, e anche di quello degli Skunk Anansie in piazza Malatesta (dove la band britannica si esibirà il 10 giugno per la serata in ricordo di Thomas Balsamini), così come di RiminiWellness e dello show delle Frecce tricolori, gli altri principali eventi previsti nel mese di giugno. Si discuterà del piano per la sicurezza e anche di quello per la viabilità. Rimini chiederà, attraverso la Prefettura, adeguati rinforzi al ministero dell’Interno per i grandi eventi di giugno.

Manuel Spadazzi