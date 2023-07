Ruspe in azione a Viserba, partiti i lavori per la nuova piscina

Ruspe in azione a Viserba per la nuova piscina comunale. I lavori nel parco don Tonino Bello sono partiti ieri. Il nuovo impianto, come noto, sarà dotato di una vasca principale da 10 corsie e altre due più piccole, dedicate all’acquafitness e all’avviamento al nuoto di bambini e ragazzi. All’interno del complesso saranno ricavati inoltre una palestra, un bar, un magazzino per le varie attrezzature sportive e un negozio di articoli sportivi. La piscina costerà 10,5 milioni: una parte di questi sarà coperta dai contributi ottenuti dal Pnrr (2,1 milioni) e da altri fondi statali.

Intanto il comitato ’Viserbapuntoeacapo’ torna all’attacco. "Durante l’incontro di inizio mese in cui è stato presentato il progetto, tanti tra i presenti si sono dimostrati contrari". Buona parte del parco, ribadisce il comitato, sparirà per far spazio alla piscina. "Invitiamo il Comune ad acquisire l’area adiacente, lato Bellaria, per attrezzarlo e abbinarlo al parco esistente. Sarebbe una giusta compensazione per i residenti".