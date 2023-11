Ruspe in azione lungo il canale: "Il porto avrà una nuova cartolina"

Ruspe in azione in viale Bellini a Riccione. Nelle prime ore di ieri hanno preso il via i lavori di riqualificazione dell’arredo urbano del porto canale. Il primo tratto interessato è quello compreso tra i viali Dante e D’Annunzio, in un secondo momento si proseguirà in viale Parini sulla sponda opposta. Solo per la prima parte dei lavori è prevista una spesa di 1.800.000 euro, un milione ottenuto con un contributo regionale e 800mila a carico delle casse comunali. Previsto il rifacimento delle banchine con aiuole e panchine in legno, poi s’interverrà sull’arredo, estendendo la zona pedonale e ciclabile. Questo primo segmento andrà completato prima della stagione balneare.

L’atto di indirizzo per la riqualificazione dell’arredo urbano del porto era stato approvato dalla giunta comunale a giugno, pochi giorni prima che il Tar annullasse l’esito delle elezioni poi confermate dal Consiglio di Stato. L’intervento avviato ieri fa parte del più ampio progetto di riqualificazione dell’intera area, che dalle darsene arriva al ponte su viale Vittorio Emanuele II, parte seguita dal Servizio di rigenerazione urbana, coordinato dal settore Urbanistica in capo all’assessore Christian Andruccioli.

Tira un sospiro di sollievo la sindaca Daniela Angelini che ieri mattina, dopo aver effettuato un sopralluogo con l’assessore Simone Imola, ha commentato: "Passiamo dalle promesse ai fatti: molto presto il porto avrà una nuova cartolina, coerente con il lungomare esistente. Si tratta del primo atto, finalmente concreto e tangibile, di un ampio e ambizioso progetto di riqualificazione della città che intendiamo portare a termine entro la legislatura e che comprende la realizzazione del nuovo viale Ceccarini, il quadrilatero del centro e lo stesso porto".

"Ridisegnando il porto scriviamo una nuova pagina della storia di Riccione _ riprende Imola _. Il cantiere aperto in viale Bellini, dopo l’estate proseguirà in viale Parini. L’amministrazione intanto lavora sulla seconda parte del progetto di riqualificazione del porto canale, quella che interessa il tratto a monte del ponte di viale Dante. E’ un impegno che abbiamo assunto con gli operatori del porto e con tutta la città , l’apertura del cantiere testimonia che facciamo sul serio: dobbiamo restituire a Riccione tutta la bellezza che merita".

Nives Concolino